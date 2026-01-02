 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 02 gennaio 2026, 16:17

Al FolkClub Sergio Berardo inaugura la seconda parte della stagione di concerti

Appuntamento il 9 gennaio

Al FolkClub Sergio Berardo inaugura la seconda parte della stagione di concerti

Dopo una prima parte di stagione che ha riaffermato l’unicità del FolkClub nel panorama musicale piemontese con appuntamenti come quelli della Piccola Orchestra Avion Travel, l’intenso ritorno di Marc Ribot, passando per Moni Ovadia, L’Antidote, Elijah Wald, il ritorno di Erene Mastrangeli e il nuovo progetto The North Windda gennaio a maggio 2026 il club di via Perrone presenta una seconda parte di cartellone che prosegue il viaggio tra tradizioni vive, innovazione e narrazioni musicali provenienti da tutto il mondo .
 
L’avvio del nuovo anno, il 9 gennaio, è affidato a Sergio Berardo, figura cardine della cultura occitana, che con Viola, sus la rota encara costruisce un racconto ricco di personaggi, memorie orali e ironia popolare, sostenuto da una formazione di musicisti occitani che amplifica la forza narrativa delle sue ghironde.

 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium