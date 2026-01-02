Musicisti e appassionati in piazzetta Reale per ricordare Fabrizio De André

Torna anche quest’anno l’appuntamento torinese con la Cantata per Fabrizio De André, il ritrovo spontaneo di voci, chitarre e affetto dedicato al grande cantautore genovese nel giorno della sua scomparsa, avvenuta nel 1999. Un momento collettivo che, nel tempo, è diventato un rito per chi continua a riconoscersi nelle sue storie, nei suoi personaggi e

nella sua poesia.



Da Bocca di Rosa a Don Raffaè, da Volta la carta a La guerra di Piero, musicisti e semplici appassionati scendono anche quest'anno in piazza con il proprio strumento acustico, con la

propria voce, intonata o meno, o semplicemente con la voglia di partecipare, per condividere un ricordo, una canzone, un frammento di Faber. Un incontro aperto a tutti, dove centinaia di persone si ritrovano unite dalla stessa gratitudine verso un artista che ha segnato più generazioni.



La Cantata torinese si svolge in contemporanea con iniziative analoghe in numerose piazze italiane, alle ore 22 verrà eseguita, in sincronia con tutte le piazze d’italia, il

brano Il Pescatore.



Un mosaico di voci che testimonia quanto, a distanza di anni, l’opera di De André continui a parlare al presente.



Appuntamento domenica 11 gennaio, alle ore 19, in piazzetta Reale, a Torino.