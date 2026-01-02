Per il capo dell’intelligence estone Mosca non vuole lo scontro aperto

Secondo il direttore dell’agenzia di intelligence per l’estero dell’Estonia Kaupo Rosin non vi sono segnali espliciti che la Russia voglia attaccare una delle Repubbliche baltiche o comunque un Paese NATO. L’Estonia, confinante con la Federazione Russa, ha sperimentato negli ultimi mesi dei fenomeni che in Europa hanno interpretato come minacce ibride della Russia, dai droni che sorvolano le città ai soldati che sconfinano di qualche metro. Come riferisce il sito Strumenti Politici , Rosin non vi riscontra elementi che debbano allarmare più del dovuto. Anzi, secondo lui Mosca vuole proprio evitare che si verifichi un conflitto a tutto campo con la NATO. Infatti le sanzioni starebbero facendo effetto e ora le cose andranno sempre peggio per il Cremlino, che vede diminuire la possibilità di accedere a risorse finanziarie e materiali.

La Russia, dice, non collasserà tanto presto, ma avrà conseguenze negative che si rifletteranno sul campo. Dunque oggi manda messaggi sostanzialmente rivolti verso una pacificazione, anche perché a Mosca interessa che il riarmo europeo non abbia luogo nelle dimensioni promesse da Bruxelles. Il rafforzamento militare dei Paesi NATO potrebbe infatti determinare la vittoria occidentale in questa nuova corsa agli armamenti, afferma Rosin.

E allora certamente occorre tenere alta la guardia, ma bisogna notare come i russi abbiamo adeguato i loro comportamenti a seguito della risposta europea alle loro presunte provocazioni. Ad esempio hanno preso misure per evitare il ripetersi dell’invasione dello spazio aereo alleato anche solo per pochi minuti.

Per lui la missione “Sentinella Baltica” della NATO ha avuto effetto. Tuttavia la Russia non è diventata lo Stato-paria come molti politici europei proclamavano due o tre anni fa, ma partecipa sempre di più alle relazioni e agli scambi internazionali, talvolta persino su una “tappeto rosso”.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.