Auto sui mattoni e gomme rubate, suona ancora con forza l'allarme sicurezza nelle strade di Mirafiori

In tempi non sospetti la Circoscrizione 2 si era rivolta al Comune di Torino, assessorato alla Sicurezza, per chiedere più controlli sul territorio. Prima dei recenti episodi di via Guido Reni e piazza Guala analoghi furti erano già stati segnalati in via Duino e in corso Unione Sovietica. E tutti con lo stesso modus operandi: le vetture sollevate e lasciate sui mattoni e le ruote svitate di notte.