Addio a Gianni Ramondelli, anima del centro d’incontro “La Casetta”

Un inizio d’anno segnato dal dolore per la Circoscrizione 8 e per il quartiere Lingotto. È scomparso improvvisamente Gianni Ramondelli, tesoriere e storico animatore del centro d’incontro “La Casetta” di viale Monti, all’interno del Parco di Vittorio.



La notizia della sua morte ha profondamente colpito soci, amici e frequentatori del centro, che in Gianni hanno sempre riconosciuto una presenza costante, generosa e capace di creare legami. Per anni è stato un punto di riferimento imprescindibile della struttura, contribuendo con passione all’organizzazione delle attività e animando i pomeriggi con musica, sorrisi e momenti di condivisione.

A ricordarlo è anche il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che a nome dell’ente e del territorio ha espresso profondo cordoglio: un pensiero di vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità del Centro d’incontro, oggi unita nel ricordo di una persona che ha saputo lasciare un segno autentico nella vita di molti.