Addio a Rodolfo Grasso, Falchera perde il suo amato “sindaco”

Per Falchera è stato un personaggio unico. Leader e presidente del comitato per lo sviluppo di Falchera, ha onorato la poltrona di piazza Astengo per 23 anni prima di andare in pensione.

Un’istituzione. Un uomo che ha sfidato tutto e tutti, per far valere le sue ragioni. E qualche nemico se l’è fatto, ma sempre camminando a testa alta. Ignoti gli hanno bruciato l’auto, mentre risale a più di dieci anni fa il lancio di una bomba molotov nel suo ufficio. Poi la battaglia per la riapertura dell’anagrafe, il taglio del nastro del secondo accesso a Falchera da via Nuvolari fino al sogno, purtroppo non realizzato, di portare un ecomuseo nella sua piazza Astengo. E' stato anche uno dei protagonisti del "Popolo delle Case", il documentario realizzato in occasione dei 105 anni della Fondazione di Atc.

"Con grande tristezza e profondo dolore apprendiamo della scomparsa dell’ex presidente Rodolfo Grasso, una figura che ha rappresentato per oltre 25 anni una colonna portante per il quartiere Falchera e per tutta la comunità - precisa il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto -. In questi anni, grazie al suo impegno instancabile e alla sua dedizione ha lasciato un’impronta indelebile su Falchera, unendo le persone e favorendo lo sviluppo sociale e culturale del quartiere. La sua leadership e la sua capacità di ascoltare e risolvere le necessità della comunità hanno fatto di lui un punto di riferimento. Il suo esempio di passione, impegno civico e dedizione resterà per sempre nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. In questo momento di lutto, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato e stimato".