Potature in corso Giulio Cesare: auto e tram salvi dai rami pericolanti dei platani

Al via i lavori di potatura dei platani di corso Giulio Cesare che tanto preoccupavano i residenti, specialmente nei periodi estivi di forti temporali. Tra i principali problemi infatti erano stati denunciati non pochi danni alle automobili parcheggiate o che transitavano lungo il corso, e anche ai fili dei tram distrutti in più occasioni dai rami delle piante.

In prima linea come portavoce delle principali segnalazioni, è stata la stessa Circoscrizione 6, che in più occasioni ha sollevato il problema all'amministrazione comunale. In particolar modo sono stati numerosi gli atti presentati dal Capogruppo di Forza Italia e vicepresidente della Circoscrizione 6, Luciano Speranza. E anche dalle richieste, effettuate agli uffici e all'assessorato competente, da parte della Coordinatrice al Verde Giulia Zaccaro e del presidente Valerio Lomanto.

Ma le richieste di intervento non sembrano finire qui, la Circoscrizione è infatti già pronta a richiedere altri urgenti lavori lungo corso Giulio: al termine delle potature ci sarà l'intenzione di chiedere una pulizia della ciclabile e una pulizia dei tombini, con lo scopo di rendere più fruibile e sicura la prima e di evitare problemi come l'intasamento, durante le piogge, per quanto riguarda i tombini.

"Siamo contenti che siano finalmente partiti i lavori di potature, da martedì i residenti di corso Giulio possono finalmente tornare a parcheggiare tranquillamente senza il pericolo di danni alle proprie auto – hanno dichiarato congiuntamente Lomanto e Zaccaro –. Ma il nostro lavoro non intende fermarsi qui, chiederemo al termine dei lavori di effettuare anche operazioni di pulizia dei tombini e lungo la ciclabile del corso, perché anche quelle situazioni creano non poche criticità per la sicurezza dei cittadini".