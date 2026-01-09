Meteo: continua il freddo, vento sulle pianure torinesi e neve sulle Alpi

Meteo: attesi vento sulle pianure torinesi e neve sulle Alpi

Correnti nordoccidentali legate ad una estesa ed intensa depressione atlantica portano neve sulle Alpi di confine, mentre in pinaura venti di Foehn e temperature in leggero ribasso. A seguire periodo più tranquillo con alta pressione.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani, venerdì 9 e sabato 10 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso su pianure. Nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi di confine e Valle d'Aosta, con nevicate fino a bassa quota per tutto il giorno oggi e domani, pioggia nei momenti più caldi nelle vallate, e possibile pioggia gelata a causa di infiltrazioni di aria più calda.

Temperature in leggero rialzo sulle pianure, ma comunque ancora piuttosto freddine, con massime comprese tra 7 e 9 °C , e minime ancora prevalentemente negative sulle pianure. Venti generalmente assenti o deboli variabili su pianure oggi, domani raffiche di Foehn. Venti forti o molto forti sulle Alpi con raffiche anche oltre i 100 km/h.

Da domenica 11 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso domenica, nuvolosità in aumento a partire da lunedì anche se senza precipitazioni. Temperature in calo con valori sotto la media del periodo, freddo e gelate notturne sulle pianure. Vento ancora presente alla domenica mattina con raffiche settentrionali un po' ovunque in attenuazione nel corso della giornata. A seguire aumento termico anche se piuttosto contenuto e alta pressione con possibili nebbie al mattino.

