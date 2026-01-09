Blackout a Rivoli: individuato il guasto, a breve la riparazione. E lunedì riapre la Don Milani

La scuola Don Milani, chiusa da settimane, dovrebbe riaprire il 12 gennaio. A comunicarlo con un post è il sindaco di Rivoli Alessandro Errigo, che risponde così ai numerosi cittadini che attendevano notizie sulla derattizzazione in corso alla scuola elementare di via Arnaud. I bambini non erano potuti rientrare in classe nemmeno dopo le vacanze di Natale, il 7 gennaio, e i consiglieri di opposizione Laura Adduce (Lega) e Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris (Fratelli d'Italia) avevano presentato due interrogazioni in merito.

Chiusa il 20 novembre

Inizialmente, la scuola elementare di via Arnaud era stata chiusa il 20 novembre, per mettere in atto interventi di derattizzazione. Il 5 dicembre mattina i bambini hanno potuto accedere all’edificio, ma non erano garantiti né i servizi igienici né la possibilità di consumare il pasto, mentre il 9 dicembre, nonostante la scuola fosse prevista in riapertura, i cancelli sono rimasti chiusi poiché i docenti avevano riscontrato deiezioni di topo, rimandando gli alunni a casa.

"Ieri è stato fatto un sopralluogo congiunto con l'asl - ha comunicato Errigo - e oggi ho firmato l'ordinanza per la riapertura e informato la Dirigente Scolastica. Oltre alla derattizzazione vi erano alcuni interventi di manutenzione che sono stati effettuati durante le vacanze natalizie, per provocare meno disagio possibile alle lezioni".

Situazione blackout

Più complicata, invece, la situazione dei blackout che da settimane colpiscono Rivoli. I cittadini segnalano che la corrente continua a saltare, generando crescente preoccupazione, malcontento e disagi alle attività commerciali. Alcune famiglie sarebbero rimaste senza luce e riscaldamento anche nel giorno di Natale.

L'amministrazione ha comunicato di aver contattato il distributore di energia, che sta procedendo con la ricerca dei guasti e con un intervento di riparazione. "Il distributore E-Distribuzione, su Borgo Nuovo, ci informa di aver individuato un componente da sostituire nella cabina secondaria - ha spiegato il sindaco -. A brevissimo programmeranno l’intervento di manutenzione, per il quale servirà un’interruzione programmata di corrente".

"Per quanto riguarda le interruzioni avvenute in via Cavalieri di Vittorio Veneto - prosegue - al momento E-Distribuzione non ha informazioni sulla causa dei guasti, ma il problema è noto e si stanno adoperando per individuarla. Abbiamo chiesto a E-Distribuzione di indicarci le modalità con le quali cittadini e attività commerciali danneggiati dal disservizio possano procedere a richiedere il risarcimento dei danni patiti".

"Non possiamo più tollerare disservizi che compromettono la vita quotidiana di cittadini e famiglie - ha commentato la consigliera Adduce -. I blackout e la chiusura della scuola Don Milani non sono semplici inconvenienti: sono segnali di inefficienza che richiedono interventi immediati e trasparenti. L’Amministrazione comunale ha il dovere di fornire spiegazioni chiare e di garantire subito sicurezza, continuità e regolarità dei servizi".