Guidava un camper rubato e con targa falsa: denunciato per ricettazione

Guidava un camper rubato e con targhe false. Per questo un giovane di origine bosniaca di 37 anni è stato denunciato per ricettazione insieme alla sua compagna dalla Polizia Locale. Il camper è risultato di provenienza furtiva e con dati identificativi contraffatti mentre circolava a Torino Sud.

Il controllo l'8 gennaio

Il controllo è avvenuto nella mattinata di giovedì 8 gennaio nell'ambito di una più estesa attività da parte del Reparto Informativo Sicurezza Integrazione sulla presenza di insediamenti con camper nella zona sud della Città. Il conducente è risultato sprovvisto della patente, con una carta di circolazione e targhe identificative di un altro veicolo. Sul telaio del camper, inoltre, il numero punzonato è stato contraffatto mediante ripunzonatura dei numeri.

Scattata la denuncia

Sospettando che le sostituzioni dei dati identificativi fossero atte a mascherare la provenienza furtiva del camper, gli agenti hanno proceduto a effettuare il sequestro e a deferire le due persone all’autorità giudiziaria per ricettazione (art 648), per operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa (648 bis) e per concorso di più persone nel reato (art. 110 del codice penale). Il conducente è inoltre stato denunciato per guida senza patente (art. 116 del Codice della Strada).

Il procedimento penale oggetto del presente comunicato si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.