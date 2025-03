Cpr di Corso Brunelleschi, il Prefetto: “Pronti all’apertura con il coinvolgimento di tutti i soggetti"

Nei giorni scorsi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che la riapertura del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) di Torino è ormai imminente. La struttura, situata in corso Brunelleschi, era stata chiusa nel marzo 2023 a seguito di una rivolta e per l’indagine legata al suicidio di Moussa Balde.

Un caso di cronaca che è ora in fase processuale con le udienze preliminari che si sono svolte a metà febbraio dove sono stati ascoltati anche i famigliari del giovane 23enne, originario della Guinea, morto all’interno dell’”ospedaletto” del centro torinese, dove era arrivato a seguito di un’aggressione compiuta da tre persone a Ventimiglia. A rispondere di quei fatti ora saranno Annalisa Spataro , direttrice dell’ex ente gestore Gepsa e Fulvio Pitanti , allora responsabile medico della struttura. Sono stati ammessi tutti i testimoni del Pubblico Ministero, della Difesa e delle parti civili. Per nuovi elementi le parti sono chiamate l’8 settembre, poi altre quattro convocazioni, l’ultima il 20 ottobre.

"Stiamo lavorando pancia a terra su questo tema per arrivare all’apertura del centro - ha detto il Prefetto di Torino Donato Cafagna a margine della sigla del protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza sulla -. Lavoriamo di modo che sia funzionale, efficiente e che rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge con il coinvolgimento dei diversi soggetti che opereranno all’interno, in primis il soggetto gestore, gli operatori di forze dell’ordine e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per il Rifugiato".