Fuga di monossido in un’abitazione di Luserna San Giovanni: un intossicato

Carabinieri e Vigili del Fuoco sono all’opera a Luserna San Giovanni per fuga di monossido di carbonio in un’abitazione di 6 alloggi su 2 piani in via Ciaperassa, all’uscita del paese in direzione Torre Pellice. Tre pattuglie dei carabinieri con sirene e lampeggianti hanno attraversato poco dopo le 17 di oggi – lunedì 13 gennaio – il paese per dirigersi sul luogo della fuga. Poco dopo sono arrivati sul posto anche un fuoristrada e un camion dei vigili del fuoco. Così come il sindaco Duilio Canale e la Polizia Locale.

Aggiornamento delle 18,40

Lo stabile è stato evacuato. Un uomo è stato trasportato in ospedale per intossicazione e una donna e un ragazzo per accertamenti. Il problema sarebbe stato generato da un generatore di corrente a scoppio.