Auto in divieto o sui marciapiedi, nel 2025 al Suk 250 multe dei Civich per malasosta

A denunciare le problematiche il capogruppo di Torino Libero Pensiero Iannò: effettuate 86 giornate di controllo

Foto generica del suk di via Carcano

Nel 2025 i Civich hanno fatto quasi 250 multe agli automobilisti per malasosta durante il Barattolo. Il sabato e la domenica al mercato di via Carcano si registra un grande afflusso di veicoli di ambulanti e clienti.

Auto in divieto di sosta e agli incroci

Diversi residenti e cittadini da tempo segnalano la presenza di vetture in sosta selvaggia, con auto parcheggiate “in divieto, sui marciapiedi, agli incroci, passi carrai ed aree verdi”. A portare la problematica in Sala Rossa il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò, che ha aggiunto “nelle giornate di svolgimento del suk numerosi utenti del vicino cimitero Monumentale segnalano gravi difficoltà nel trovare parcheggio, oltre alla sosta disordinata e all’afflusso eccessivo di auto”.

247 multe

Un disagio particolarmente sentito dagli anziani e chi fatica a spostarsi. A replicare l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, che ha spiegato come fino al 9 dicembre 2025 la Polizia Locale abbia staccato 247 sanzioni, in 86 giornate di controllo. “Durante le giornate di svolgimento del suk non sono allo studio o previste ulteriori figure di supporto alla mobilità” ha concluso.

Cinzia Gatti

