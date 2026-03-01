Slitta la data d'inizio del cantiere notturno alla rotonda del ponte di Bibiana

Non partirà prima di lunedì 16 marzo il cantiere Terna alla rotonda del ponte di Bibiana. La ditta al lavoro infatti ha posticipato la data di inizio dell'interramento dell'elettrodotto in quel punto della strada provinciale 161, che inizialmente era stata fissata per fine febbraio.

“Il ritardo è dovuto ad una riorganizzazione delle squadre che saranno al lavoro” spiega il comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni, Massimo Chiarbonello.

A differenza dei precedenti cantieri che avevano provocato code, sia a Luserna San Giovanni che a Bricherasio, questa volta è previsto che i lavori si svolgano di notte per non ostacolare il traffico in un punto delicato per la viabilità.