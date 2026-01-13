Chieri, l'asl To5 in visita alla Casa di Riposo Orfanelle dopo i lavori di ampliamento

Il 7 gennaio, in occasione del completamento dei nuovi locali realizzati con l’ampliamento della struttura, la Direzione dell’ASL TO5 è stata invitata a visitare la struttura pubblica Casa di Riposo

“Orfanelle” di Chieri. La struttura opera nell’ambito dell’assistenza agli anziani in regime residenziale e dispone di 94 posti letto RSA, di cui 32 accreditati e convenzionabili, 50 posti letto per anziani autosufficienti, di cui 32 posti in 20 miniappartamenti presso Casa Maggio. Le “Orfanelle” offre inoltre un servizio semiresidenziale, il Centro Diurno per il declino cognitivo per

malati di Alzheimer con una capienza di 10 posti.



L’ampliamento realizzato nel corso del 2024 ha consentito la realizzazione di nuovi spazi, collegati alla sede storica, dedicati all’assistenza residenziale e semiresidenziale e ai servizi di supporto,

aumentando la capacità complessiva di accoglienza e adeguando la struttura agli standard più recenti. "La collaborazione tra l’Azienda sanitaria e le realtà assistenziali operanti sul territorio è un elemento fondamentale per garantire continuità e qualità nei percorsi di cura, in particolare per le persone anziane e più fragili", ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL TO5 Bruno Osella. "Il dialogo istituzionale consente una migliore integrazione dei servizi, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun soggetto".



Anche Giovanni Messori Ioli, Direttore del Dipartimento del Territorio e presente all’incontro, sottolinea l’importanza dei servizi garantiti e l’ottima qualità delle iniziative messe in campo da Paola De Nale, Direttrice Sanitaria della Casa di Riposo. La struttura risulta inoltre attualmente disponibile anche per i ricoveri in Continuità Assistenziale (secondo le indicazioni della D.G.R. 10) per i pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere e nei prossimi mesi verrà sempre più potenziata la sinergia tra strutture ospedaliere e “bisogni di salute” territoriali, attraverso progetti e iniziative specifiche.