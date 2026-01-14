Ambiente, quattro comuni torinesi premiati tra i Plastic Free 2026

Il Piemonte conferma il proprio impegno nella tutela dell’ambiente con 5 Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato da Plastic Free Onlus alle Amministrazioni che si distinguono per la promozione di buone pratiche contro l’inquinamento da plastica, l’attuazione di misure concrete per la sostenibilità e il coinvolgimento della cittadinanza. I Comuni Plastic Free 2026 del Piemonte sono: Cuneo; Pianezza, Rivalta, San Giusto Canavese e Torino.



Il progetto, giunto alla sua quinta edizione, ha premiato a livello nazionale 141 Comuni, selezionati sulla base di 20 criteri che comprendono la riduzione del monouso, la regolamentazione locale, le campagne di sensibilizzazione e la collaborazione attiva con i referenti territoriali dell’associazione. L’annuncio ufficiale è avvenuto a Montecitorio, durante la conferenza stampa nazionale, alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e dei referenti regionali.



“Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free – ha dichiarato Luca De Gaetano –. Da 49 Comuni nel 2022 a 141 nel 2026: è il segno tangibile che un cambiamento culturale e amministrativo è in atto, grazie anche al supporto quotidiano dei nostri referenti e dei volontari su tutto il territorio nazionale”.



Grande soddisfazione anche da parte della referente regionale per il Piemonte, Flavia Faccia, che ha dichiarato: “Il contributo del Piemonte si è rivelato determinante. Grazie a una proficua sinergia con le Amministrazioni locali, sono stati sottoscritti 49 protocolli d’intesa, che hanno reso più solidi ed efficaci i rapporti con i nostri referenti territoriali. Questi accordi costituiscono uno strumento strategico per diffondere buone pratiche ambientali, rafforzare azioni concrete e condivise e contrastare in modo strutturato l’inquinamento da plastica. Nel corso del 2026, - prosegue - il Piemonte celebrerà il riconoscimento di cinque Comuni Plastic Free. Un traguardo che testimonia non solo l’impegno delle Amministrazioni verso la tutela dell’ambiente, ma anche il valore di un percorso partecipato e coordinato, in cui ogni Comune può contribuire in modo significativo al cambiamento. Lo sguardo è ora rivolto al futuro, con fiducia e determinazione. L’auspicio - conclude - è che un numero sempre maggiore di realtà locali scelga di aderire a questo percorso di innovazione e responsabilità ambientale. L’invito è quindi a entrare a far parte di questa rete virtuosa: solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile costruire un ambiente più sano e sostenibile per le generazioni che verranno”.



Il riconoscimento sarà conferito ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, in occasione della cerimonia nazionale che celebrerà l’impegno delle Amministrazioni più virtuose.



Il Piemonte si conferma così protagonista attivo nella rete di Comuni Plastic Free, contribuendo con visione e concretezza alla costruzione di un futuro più sostenibile.