“Un rifiuto per terra è un pericolo per tutti”: i ragazzi del Folis colorano Pino con messaggi green

“Un rifiuto per terra è un pericolo per tutti!” In luoghi chiave della città sono apparsi messaggi di questo tipo: a realizzarli sono stati gli alunni dell’istituto comprensivo “Folis” di Pino Torinese, nell’ambito del progetto Eco-Schools. I cartelli, posizionati nelle piazze o nelle strade più frequentate, vogliono ricordare l’importanza di non sporcare, di salvaguardare l’ambiente e di lasciare pulito, per una città più bella e sana.

“Un luogo pulito inizia da te”. Eco-Schools è un programma della FEE-Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale), un progetto internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l'educazione ambientale e la gestione ecologica dell'istituto scolastico. Con azioni concrete, gli studenti hanno la possibilità di guidare la propria scuola verso un profondo cambiamento di rotta: dal 2024, le classi quarte della scuola primaria "Folis" si sono occupati insieme ai propri insegnanti, della biodiversità e della scoperta e valorizzazione dei sentieri della collina di Pino Torinese.

“Curare l’ambiente è amare la vita”. L'obiettivo è ottenere la prestigiosa Bandiera Verde, un riconoscimento che certifica l’impegno dell’Istituto nella tutela dell’ambiente e nella sensibilizzazione della comunità. Lo scorso maggio, in un sentiero nel Parco Naturale della Collina di Superga, è stato inaugurato un percorso con cartelloni illustrati realizzati dai ragazzi della scuola.

“Tenere la città e l’ambiente circostante puliti è compito anche di ogni cittadino e di ogni passante - ha dichiarato la sindaca di Pino Torinese Alessandra Tosi -. Per questo ringrazio i nostri ragazzi che, realizzando questi cartelli e ideando queste frasi a effetto, ricordano a tutti di compiere un gesto semplice ma importante: non sporcare e non inquinare, evitando di lasciare i rifiuti sul territorio”.

“Questo progetto - ha commentato l’assessore alla cura del territorio e del verde pubblico Davide Boniforti - non ha un valore educativo solo per gli alunni che partecipano a Eco-Schools ma, diffondendosi in tutto il territorio, ha anche un importante effetto di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza. La tutela dell’ambiente e del paesaggio sono temi che stanno molto a cuore alla nostra amministrazione: ognuno di noi è importante nel difenderli ed è bello che a ricordarcelo siano proprio i nostri ragazzi”.