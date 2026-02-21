Differenziata nel centro di Torino, Amiat rimuove la segnaletica dei bidoni: "Diventano parcheggi"

Con l'attivazione della raccolta porta a porta nel centro di Torino, Amiat sta procedendo alla rimozione degli stalli che delimitavano le aree occupate dai cassonetti rifiuti. Spazi che nella maggior parte dei casi tornano ad essere o diventano parcheggi, blu oppure liberi a seconda del quartiere.
A chiarirlo l'assessore alla Viabilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. "Amiat - ha aggiunto - sta portando avanti su tutto il capoluogo l'attività (di sgombero, ndr), che proseguirà nelle prossime settimane".
Parcheggi blu o liberi
La municipalizzata dei rifiuti rimuove in autonomia la propria segnaletica orizzontale, lasciando l'area libera ad una nuova destinazione in base alle esigenze della città. "Nel caso lo stallo sia presente all'interno di un'area di parcheggio a pagamento, Amiat ripristina le strisce blu", oppure libero nel caso ci siano quelle bianche.
Firrao (Torino Bellissima): "Tempi più rapidi"
Il vicecapogruppo Firrao incalza però Amiat, chiedendo "tempi più rapidi" per la rimozione della segnaletica orizzontale. "In molti casi - aggiunge l'esponente di centrodestra - il servizio è cambiato da tempo, ma gli spazi restano formalmente inutilizzabili, creando confusione e spreco di suolo pubblico".
"In una città che, soprattutto in centro, ha un enorme bisogno di spazio, non possiamo permetterci di lasciare metri quadri bloccati inutilmente" conclude Firrao.