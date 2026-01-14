Occupazione flash al Regio Parco, l'alloggio popolare sgomberato dopo pochi giorni

Ennesimo recupero di un alloggio di edilizia sociale in via Maddalene, nel quartiere Regio Parco. Un appartamento al civico 6 è stato sgomberato dopo una breve occupazione abusiva durata alcuni giorni.

L’appartamento, situato al secondo piano del complesso, era finito nel mirino di tre giovani di origine straniera, fino all’intervento delle autorità. A seguito di una segnalazione, il personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale si è recato sul posto, richiedendo l’ausilio della polizia locale. Grazie alla presenza delle forze dell’ordine, l’alloggio è stato restituito al legittimo utilizzo nel pomeriggio di ieri.

“Non permetteremo che le case vengano sottratte a chi ne ha legittimamente diritto”, ha dichiarato Il presidente di Atc Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini.

Nel corso del 2025 sono stati recuperati 103 alloggi di edilizia sociale, mentre restano occupati, tra Torino e la Città metropolitana, 115 appartamenti, uno dei dati più bassi registrati negli ultimi anni. Al civico 6 di via Maddalene, grazie a diverse operazioni di ripristino della legalità, il numero di occupazioni si è ridotto a una sola unità.