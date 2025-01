Mirafiori invasa dai camper rom. La paura dei cittadini: “Sgomberi inefficaci, tornano o si spostano”

“Li avete mandati via da corso Tazzoli e ora abbiamo i camper ovunque”. I residenti di Mirafiori, accorsi in buon numero in strada Comunale di Mirafiori 7, ci mettono 5 minuti scarsi a far capire quello che è l’umore della serata. A preoccupare le famiglie sono le occupazioni a macchia di leopardo per la Circoscrizione 2. Parcheggi, aree in stato di semi-abbandono o piazzali come quello davanti alla chiesa del Redentore (che ha fatto gridare allo scandalo anche il parroco). Occupazioni maturate dopo lo sgombero dei parcheggi di corso Tazzoli (voluto ad hoc prima dell’inizio delle Universiadi).



[L'assessore Porcedda durante la riunione in Circoscrizione 2]

"Nessuna bacchetta magica”

“L’intervento di sgombero fa parte di una serie di provvedimenti che abbiamo in atto nella zona sud (e che riguardano anche gli occupanti abusivi delle case)” così è intervenuto l’assessore alla Sicurezza di Palazzo Civico, Marco Porcedda. “Tuttavia, lo dico, una soluzione che faccia scomparire il problema non ce l’ho”. I flussi sono monitorati dalla polizia municipale “e riusciamo a controllare gli spostamenti anche grazie alle segnalazioni - ha concluso Porcedda -. Offriamo percorsi con i servizi sociali, qualcuno aderisce e qualcuno no. E continuiamo a intervenire dove ci sono forti punti di aggregazione”. E poi un cavallo di battaglia già utilizzato per la questione spaccio: “Non ho la bacchetta magica ma cerco sempre le soluzioni per risolvere il problema”.



La questione del piazzale di corso Tazzoli “ci dimostra che è necessario arrivare a dei progetti più definitivi sul tema degli insediamenti dei camper rom - ha precisato il presidente della 2, Luca Rolandi -. Innanzitutto un impegno molto più efficace sui progetti di integrazione con Aizo e Opera Nomadi e, dall’altro, decisioni che portino a un rispetto della legalità da parte di tutti i cittadini, senza distinzione di etnie”.

La rabbia dei cittadini

Per i cittadini di Mirafiori la presenza dei camper in via Rignon, in via Rubino (dopo lo sgombero di corso Salvemini) e in corso Siracusa è la dimostrazione che i soli sgomberi non sono sufficienti a risolvere il problema. “Dove si spostano creano discariche, è una vergogna - così il comitato inquilini di corso Salvemini -. Non possiamo nemmeno camminare sul marciapiede per colpa degli escrementi. Per non parlare delle bombole e delle batterie abbandonate”.

“ Sequestrate i mezzi”

Per il consigliere di Fi, Davide Balena, “il problema non sono i camper parcheggiati o i nomadi, ma lo stato di degrado e non rispetto delle regole che si creano in presenza di un accampamento”. Da qui la richiesta: “Perché non sequestrare il mezzo a chi non rispetta le regole?”. Per Vincenzo Macrì di FdI “se vogliamo risolvere il problema c’è una legge regionale…”. Ma qui Porcedda ribatte: “Ci devono essere i requisiti per sequestrare un mezzo. E la prima cosa che fa la municipale è controllarli. Ma se sono assicurati e hanno il tagliando non possiamo confiscarli. Per fare di più (il riferimento è alle attività di camperaggio e alla confisca dei mezzi nell’arco delle 48 ore successiva a una notifica, ndr) serve una modifica normativa, per queste persone i camper sono una casa. Dunque poter fare leva su quel fattore, forse ci aiuterebbe a ottenere qualche risultato in più dal punto di vista del rispetto delle regole”.



Sul tema, presente in aula, è intervenuto il consigliere regionale, Roberto Ravello. “La Regione Piemonte con la legge sul Turismo Itinerante ha voluto limitare la moltiplicazione di situazioni di questo tipo - ha risposto Ravello -. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a trovare gli elementi per rendere la legge più facilmente applicabile, seguendo l’iter più veloce per modificare la norma. E vedere così dei cambiamenti concreti”.