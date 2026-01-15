"Specchio riflesso", la Compagnia del Caffè viaggia in un mondo di fiabe diverso da quello che conosciamo

Una fiaba di fiabe, fiabe che si specchiano nella vita di oggi e ci rimandano, ci restituiscono infiniti insegnamenti e ammonimenti. Una storia senza tempo ma di ogni tempo. A raccontarla è La Compagnia del Caffè nel suo spettacolo "Specchio Riflesso" in scena il 17 gennaio al Cecchi Point di Torino nell’ambito della rassegna Correlazioni Spurie.

Dallo specchio magico in poi

La storia è una rocambolesca avventura che ha inizio da un litigio eclatante di Grimilde con lo Specchio Magico e dal viaggio della perfida regina che si mette alla ricerca di Biancaneve per ucciderla. Ed è una ricerca ossessiva di qualcosa o di qualcuno quella compiuta da alcuni dei personaggi più popolari delle fiabe, che ci porta così a seguirli nelle loro peripezie e addirittura a scoprire sogni e desideri mai raccontati e mai espressi. Fate, streghe, pirati, principi e principesse, gatti e volpi, coccodrilli con orologio incorporato, Peter Pan, tutti insieme in una storia che parla a tutti. Una storia scritta nel linguaggio moderno e leggero della quotidianità, nella quale si riflettono, proprio come in uno specchio, le piccole grandi, anzi grandissime, verità che abitano il cuore dell’uomo e fanno sognare, gioire, amare.

Oltre vent'anni di storia

La Compagnia del Caffè Aps, attiva a Torino dal 2005, ha al centro della sua attività un’intensa produzione teatrale ed è specializzata nel genere del teatro musicale, con un cast composto da una ventina di performer. Fin dalla sua nascita, inoltre, sostiene progetti a scopo benefico a supporto di persone fragili e svantaggiate, con particolare attenzione alle bambine ai bambini.

Ogni anno, al termine dei propri spettacoli, la compagnia propone un momento di riflessione, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi che ne guidano l’impegno artistico e civile. Quest’anno l’attenzione si concentra sull’assurdità della guerra e sul genocidio attualmente in corso.

Lo spettacolo fa parte del cartellone della rassegna Correlazioni spurie - 7 peccati teatrali, organizzata da Rolling Theater - Non Fate Caso a Noi in collaborazione con ArTeMuDa e Cecchi Point Casa del Quartiere.

Specchio Riflesso Testo originale di Sara Bagnato

17 Gennaio ore 20.30

Cecchi Point, Salone delle Arti, via Antonio Cecchi 17, Torino

Regia - Sara Bagnato e Andrea Marietta

Supervisione artistica - Luca Accolla, Paolo Tortomano

Tecnico audio - Davide Lattaruolo

Personaggi e interpreti:

Narratori – Paolo Tortomano, Andrea Marietta, Sara Bagnato

Grimilde – Greta Rizzo

Specchio – Francesco Barbera

Matilde – Francesca Castriotti

Cenerentola – Sara Bagnato

Gasolina – Serenella Peretti

Fata Smemorina – Enrica Sartini

Azzurro – Luca Accolla

Gatto – Andrea Marietta

Volpe – Enrica Sartini

Cappuccetto Rosso – Serenella Peretti

Fauna – Paolo Tortomano

Flora – Andrea Marietta

Serenella – Luca Accolla

Capitan Uncino – Simone Saffioti

Peter Pan – Federico Perrone

Trilly – Francesca Castriotti

Aurora – Greta Rizzo

Malefica – Sara Bagnato

D’Artagnan – Simone Saffioti

Athos – Luca Accolla

Porthos – Paolo Tortomano

Aramis – Federico Perrone

E’ possibile prenotare a questo link.