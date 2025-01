Lavori lungo la provinciale di Stupinigi, come cambia la viabilità tra Nichelino e Beinasco

Malgrado il gran freddo di questi giorni, è un periodo caldissimo per gli interventi di risistemazione del manto stradale in molte zone di Torino e provincia. Lavori in corso e cantieri sono iniziati in questi giorni a Beinasco e Nichelino.

Lavori lungo la provinciale di Stupinigi

Fino a venerdì 24 gennaio il restyling interesserà in modo particolare la strada provinciale 502 della Palazzina di Caccia di Stupinigi; la Sp 502 - diramazione 3 - collegamento tra la provinciale 502 e la provinciale 174 di Borgaretto; la rotatoria al chilometro 2+300 della provinciale 502.

Come cambia la viabilità

I lavori si svolgeranno in 3 fasi. La prima fase si è conclusa venerdì 10 gennaio mentre nella fase 2, fino alle ore 18 di domani, mercoledì 15 gennaio, è previsto il divieto di transito sulla Sp 502-diramazione 3. Sempre nello stesso tratto, sarà valido esclusivamente per la corsia di marcia dalla Sp 174 in direzione della strada provinciale 502 e per la rotatoria al chilometro 2+300 della Sp 502 per i veicoli provenienti da Pinerolo/Orbassano, con obbligo di svolta a destra sulla Sp 174.

Nella fase 3, dalle ore 8 di giovedì 16 alle 18 di venerdì 24 gennaio (sabato e domenica esclusi) il divieto di transito riguarda esclusivamente la rotatoria al chilometro 2+300 della Sp 502 per i veicoli provenienti dalla circonvallazione di Borgaretto diretti a Pinerolo/Orbassano, con obbligo di svolta a destra sulla Sp 174.

Disagi, code e rallentamenti

In tutte le fasi dei lavori saranno predisposti percorsi alternativi con transito sulla viabilità comunale. Normale che tutti gli automobilisti debbano armarsi di pazienza, perché questi molteplici interventi potrebbero causare disagi e rallentamenti alla circolazione, specie nelle ore di maggiore traffico.