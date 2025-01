Tensioni alla Città della Salute, Cirio: "Schael firmerà bilancio consuntivo 2024"

Tensioni all’interno della Città della Salute, di fatto senza “guida” ufficiale fino al 1° marzo quando sarà operativo il commissario Thomas Schael voluto dalla Regione. Fino a tale data al comando resta pro-tempore il direttore sanitario Emanuele Ciotti.

Il bilancio 2024

Uno dei dossier più urgenti è sicuramente l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 che, come ha voluto ribadire questa mattina il presidente della Regione Alberto Cirio sarà firmato da Schael. “Nelle nomine fatte – ha chiarito il governatore - abbiamo voluto mantenere un commissariamento, non una direzione sulla Città della Salute, perché è una realtà in itinere e sta evolvendo. Deve attuare uno scorporo importante, che è quello del Regina Margherita a cui non rinunciamo e in cui crediamo molto”.

Attualmente Thomas Schael è direttore uscente dell’Asl di Chieti. “Il suo congedo dalla Regione Abruzzo – ha spiegato Cirio - gli permette di essere operativo dal 1°di marzo. Stamattina ho sentito Schael e farà la sua parte anche per quanto riguarda gli adempimenti formali necessari all’approvazione del bilancio della Città Salute. Rimarcando ovviamente che uno si prende le responsabilità dal giorno in cui arriva in avanti”.

“Ci sarà solo data di inizio e di fine: tutti gli adempimenti formali saranno mantenuti e l’azienda ha questo mese di transizione per preparare l’avvicendamento”. E sul documento finanziario consuntivo 2024, il governatore ha replicato: “Firmerà ciò che è necessario firmare, quindi il bilancio di aprile”.