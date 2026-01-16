Manutenzione alla rete: sportelli chiusi ai Servizi sociali di via Val della Torre

La sede dei Servizi sociali di via Val della Torre 138/A resterà chiusa per l’intera giornata di giovedì 22 gennaio 2026 a causa di un intervento di manutenzione programmata.
I lavori riguarderanno la sostituzione degli switch di rete, operazione che comporterà il blocco totale dei servizi dati e di fonia, rendendo impossibile l’erogazione delle attività allo sportello.
Nonostante la chiusura della sede, il numero telefonico 011.01121411 resterà attivo nella fascia oraria 9–13, grazie al reindirizzamento delle chiamate verso un’altra sede.
L’attività riprenderà regolarmente a partire dal giorno successivo.