Servizi al cittadino in via Stradella: riparte il Punto Digitale Facile

Riprendono le attività degli sportelli al cittadino nella sede della Circoscrizione 5, in via Stradella 192, dove i residenti possono trovare servizi gratuiti di informazione, orientamento e supporto su diversi temi. Gli sportelli, ospitati al piano terra della sede circoscrizionale, sono pensati per offrire assistenza concreta a famiglie, anziani e giovani che hanno bisogno di aiuto nelle pratiche quotidiane.

Tra le novità più attese c’è la riapertura dello Sportello Punto Digitale Facile, che tornerà operativo lunedì 16 marzo 2026. Il servizio offre supporto informatico ai cittadini che hanno difficoltà con strumenti digitali e servizi online, come l’utilizzo dello Spid, delle piattaforme pubbliche o della posta elettronica.

Per accedere allo sportello sarà necessaria la prenotazione obbligatoria.

Nel frattempo, sono arrivate anche alcune comunicazioni sugli altri servizi presenti nella sede circoscrizionale. Lo Sportello Centro del Lavoro Torino ha già ripreso regolarmente le sue attività, mentre lo Sportello Il Cuore di Renata risulta al momento sospeso.

L’accesso agli sportelli è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Le informazioni dettagliate sui servizi disponibili e sugli orari di ricevimento sono consultabili attraverso i canali della Circoscrizione.