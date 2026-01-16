Ennesima spaccata in Barriera: malviventi sfondano l'ingresso della pasticceria

Ennesima spaccata ai danni di un'attività commerciale in Barriera di Milano. Questa notte ad essere presa di mira è sta la Gelateria Cento 21, di piazza Derna 207. I malviventi inizialmente hanno provato ad entrare dal retro della pasticceria, senza riuscirvi. Dopodiché si sono spostati all'ingresso principale, vicino all'angolo con corso Giulio Cesare.

Sradicata la porta di ingresso

Dopo aver forzato una delle serrande del locale, hanno sradicato la porta a vetri dell'entrata, per poi entrare nella Gelateria Cento 21. I ladri hanno rubato palmari, cellulari, asportato la cassa e alcune bottiglie di liquori presenti sulla mensola del bancone di lavoro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

A denunciare l'episodio la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 6 Verangela Marino, che commenta: "È inutile provare a spiegare il danno creato a questa attività, soprattutto la rabbia dei residenti e del personale del locale".

"Servono impianti di videosorveglianza"