Increscioso furto al parco Di Vittorio, i ladri si portano via il defibrillatore

Incredibile furto, nella notte, al parco Di Vittorio del quartiere Lingotto. Ignoti ladri senza scrupoli hanno portato via il defibrillatore collocato all'esterno del centro d'incontro "La casetta" di viale Monti.

"Un atto increscioso" commentano il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e il coordinatore all'Urbanistica del centro civico, Alberto Loi Carta. "Abbiamo mandato una segnalazione al nostro ufficio tecnico che provvederà poi a sporgere denuncia".

Episodio che riporta il parco sotto i riflettori. Un anno fa, di questi tempi, l'incendio ai danni della giostrina mentre da settimane vengono segnalati atti vandalici e schiamazzi nelle ore serali e notturne. Il tutto condito dai soliti imbrattamenti ai danni dei muri. "Oltre al problema delle bottiglie spaccate, che troviamo spesso nello spazio antistante il centro d'incontro, siamo stati anche privati di un servizio per la cura al cittadino" aggiungono Miano e Loi Carta.

"Il parco di Vittorio così come il centro d'incontro - conclude Miano -, non possono essere sguarniti di uno strumento salva vita così importante come il defibrillatore. È corretto che le forze dell'ordine accertino quanto accaduto ma è altrettanto importante ed urgente che l'area torni al più presto ad essere cardioprotetta".