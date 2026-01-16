Pino, si finge Carabiniere per truffare una donna: arrestato dai militari

La 66enne, insospettitasi per la chiamata, ha contattato la centrale operativa dell'Arma. I Carabinieri si sono recati velocemente a casa della signora, suggerendole le risposte da dare ai malintenzionati nelle conversazioni telefoniche successive in modo da attirarli a casa della vittima.

La donna era stata da poco contattata telefonicamente da sedicenti “Carabinieri”. I finti "militari" le avevano intimato di raccogliere e consegnare denaro ed ori come cauzione per evitare il coinvolgimento, insieme al marito, in una presunta rapina.

Si finge Carabiniere per cercare di truffare un'anziana. E' successo mercoledì mattina a Pino Torinese, dove il pronto intervento di una pattuglia locale ha evitato il reato.

Dopo una lunga telefonata, a casa della donna si è presentato il presunto truffatore a recuperare i soldi e gioielli, ma ha trovato i Carabinieri ad attenderlo: i militari lo hanno fermato e identificato. Si tratta di un 23enne di origine nordafricana: l'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentata truffa aggravata.