Ondata di maltempo dal weekend sul Torinese: tanta neve sulle Alpi

Una bassa pressione in formazione su Spagna prima e Nord Africa in seguito, porterà maltempo quasi continuo per tutto il fine ed inizio settimana. Nevicate abbondanti su Alpi e piogge sui settori di pianura occidentali, meno fenomeni su quelli orientali.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdi 16 a domenica 18 gennaio.

Cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto, nevicate sulle Alpi tra oggi e domani generalmente oltre i 1000 m con temporanei cali di quota nella notte. Poi dopo una breve diminuzione nella serata di domani, ripresa con nevicate moderate e quota neve in graduale calo fino ai fondovalle domenica. Accumuli sopra i 1000 m anche oltre i 20/30 cm. Piogge deboli o localmente moerate su pianure occidentali, fenomeni via via più irregolari andando verso est e verso nord.

Temperature stazionarie o in lieve calo, con poca escursione diurna. Le minime saranno più alte e comprese tra 5 e 6 °C su pianure, mentre le massime comprese tra 7 e 8 °C.

Venti generalmente assenti o deboli settentrionali su pianure.

Da lunedì 19 gennaio.

Intensificazione dei fenomeni dalla notte con interessamento di quasi tutto il Nord Ovest. Nevicate fino ai fondovalle sulle Alpi meridionali e occidentali; a seguito di ingresso di aria più fredda da est, potranno verificarsi nevicate fino in pianura ma senza o con modesti accumuli. Piogge altrove. Fenomeni in attenuazione a partire da est da martedì mattina.

Temperature come detto in calo per arrivo di aria più fredda da est, con nuove gelate di notte e al mattino, massime leggermente più alte per soleggiamento maggiore a partire da martedì.

Venti deboli settentrionali su pianure.

Tendenza successiva.

Temporaneo miglioramento ma sempre in un contensto instabile, per cui ci aspettiamo cambiamenti nel proseguio della settimana.

