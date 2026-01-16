Ladro con la passione per le scuole: arrestato due volte per furti tra i banchi a Venaria Reale

Ripetitivo, più che ripetente. Un uomo di 42 anni è stato (di nuovo) arrestato dai carabinieri di Venaria perché sorpreso a rubare all'interno di una scuola. E' successo la scorsa notte a Venaria Reale, quando i militari hanno scoperto il ladro presso la media "Lessona" di via Boccaccio. L'uomo era già sottoposto a obbligo di presentazione per fatti simili, ma non si è perso d'animo: è entrato all’interno dell’edificio forzando con un cacciavite una porta secondaria.



Quando lo hanno fermato, i carabinieri gli hanno trovato addosso materiale da scasso, una trentina di euro in monete trafugate dai distributori automatici installati nei corridoi della scuola e alcuni mazzi di chiavi di altre aule dell’istituto. In più, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso anche di materiale informatico che era stato sottratto in occasione di furti commessi il 13 gennaio in altri tre istituti scolastici della città della Reggia.



Ma la "carriera" è piuttosto lunga: era già stato arrestato poco più di un mese fa per fatti simili proprio presso la Lessona e la scuola 8 marzo (era l'8 dicembre). Le indagini proseguono nel tentativo di capire se l'uomo è responsabile anche di furti messi nelle scuole di Venaria dallo scorso mese di novembre.