Protocollo di legalità per la metro 2 di Torino: "Bisogna costruire barriere contro la mafia"

A chiarire la necessità della misura sono i numeri dei lavori per le creazione dell'infrastruttura. Il Governo ha stanziato un miliardo e 828 milioni di euro che, a causa del rincaro materiali, basteranno per finanziare solo la tratta Rebaudengo-Porta Nuova : rispetto al progetto originario, in questa prima fase non si potrà arrivare al Politecnico, a meno che non Roma non stanzi altri risorse.

"Abbiamo aggiudicato - ha spiegato il commissario straordinario, Bernardino Chiaia, facendo il punto sullo stato di avanzamento - la prima procedura di gara per il project management: stiamo predisponendo le procedure per il bando sul monitoraggio ambientale del primo scavo di cantiere". E sul fronte degli extracosti per portare la metro 2 all'Ateneo di corso Duca l'ingegnere ha chiarito: "servono 450 milioni per arrivare al Politecnico. L'auspicio è che il denaro arrivi durante lo scavo del lotto, in modo da non smontare la talpa. Se i fondi arrivassero entro il 2028, massimo 2029 non ci sarebbero problemi" .