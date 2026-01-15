Danno alle fiamme i bidoni poi scappano, paura in piazza Ghirlandaio

Bidoni in fiamme in piazza Ghirlandaio, nel quartiere Barriera di Milano. E’ successo nelle scorse ore dove due cassonetti sono stati incendiati intorno alle 17.30 da ignoti vandali, poi scappati via. A prendere fuoco sono stati i raccoglitori della carta e dell’indifferenziato, che risultano ora completamente inutilizzabili, deformati dal rogo.

Densa nube di fumo

In pochi minuti la zona è stata avvolta da una densa nube di fumo, che ha reso l’aria irrespirabile e allarmato i residenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno contenuto e spento l’incendio, riportando la situazione in sicurezza.

Non si segnalano feriti, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema dell’ordine pubblico nella zona. Secondo quanto riferito da Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, non si tratterebbe di un caso isolato.

Più telecamere

“Una situazione analoga si era già verificata la notte di Capodanno, quando un altro bidone della carta era stato incendiato, rendendo necessario anche in quell’occasione l’intervento dei vigili del fuoco”, ha dichiarato, sottolineando come alcuni cittadini avessero tentato inutilmente di spegnere le fiamme con estintori. Tra le richieste, anche un maggiore utilizzo delle telecamere di videosorveglianza presenti nel vicino parco Peccei e controlli più frequenti.