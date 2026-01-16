Viaggio nel garage trasformato in sfasciacarrozze: "E' un museo dell'orrore, ora le smontano pure" [FOTO e VIDEO]

Quelle tenute meglio sono piene di polvere, quelle tenute peggio hanno a malapena i sedili al loro posto o sono usate come dormitorio dai senzatetto. Un’autorimessa ormai trasformata in un vero e proprio sfasciacarrozze è la fotografia che arriva da via Como 26, quartiere Aurora, dove da anni i garage sotterranei ospitano numerose auto abbandonate, smontate e trasformate in deposito di rifiuti.

I veicoli incriminati

Tra i veicoli incriminati, secondo le segnalazioni dei residenti, spuntano un Rover bianco con parabrezza rotto, un’Alfa Romeo grigia smantellata e senza gomme, una Opel Corsa piena di rifiuti e senza vetri, una Toyota Yaris con vetri rotti, una Volkswagen Golf grigia con vetri infranti e una Fiat Punto senza parafanghi e con sacchi a pelo dentro. Alcune auto giacciono lì da sette-otto anni, altre sono state progressivamente smontate dai “cannibali” dei box, creando uno scenario surreale e pericoloso. Altre, forse, nemmeno hanno un'età. "Nemmeno ci ricordiamo da quanto sono qui" alza le mani, quasi in segno di resa, il signor Pasquale.

Il giretto a piedi in questo museo dell'auto dell'orrore si fa in una decina di minuti, quello che si vede fa davvero sgranare gli occhi. Da un'auto spuntano una coperta e un cuscino, e poi il classico odore nauseabondo. Un'altra macchina è senza gomme e aprendo la portiera si scopre che al suo posto ci sono solo i sedili e il volante. Altre due hanno i vetri rotti e qualche ubriacone ha pensato bene di riempire gli interni con sacchi pieni di bottiglie. "Roba da barbari" attacca Pasquale.

Non solo auto...

Il degrado non si limita alle sole auto (e già non sarebbe poco). Qua e là, tra le colonne portanti e la luce fioca, spuntano sacchi di macerie, carrelli dei supermercati, estintori svuotati, porte rotte e muri imbrattati. Un quadro di incuria e insicurezza. I residenti raccontano di un via vai sospetto soprattutto di sera, in una zona che in passato era già stata teatro di riciclaggio di motorini, poi arginato da interventi delle forze dell’ordine.

Atc al contrattacco

Da parte sua, Atc - subissata di richieste di intervento da parte di alcuni inquilini - ha diffidato tutti i proprietari dei veicoli abbandonati a rimuoverli. Finora, va detto, solo una Mini Cooper è stata effettivamente portata via (meglio che niente, verrebbe da dire). Ma se entro breve le auto carcassa non verranno rimosse dai proprietari, l'Agenzia, in collaborazione con la Polizia Locale, interverrà direttamente. Vale, però, la pena sottolinearlo: saranno rimossi solo i veicoli non soggetti a fermi amministrativi o sequestri, per rispetto della legge.

"È una storia che dura da oltre dieci anni e che racconta di degrado e vandalismi continui", raccontano i residenti. La prossima settimana Atc effettuerà un sopralluogo congiunto con la Polizia Locale, per valutare quali mezzi rimuovere e cercare finalmente di riportare ordine in un garage diventato simbolo del degrado.