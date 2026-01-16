Malasosta sui prati: “Recinzione nel 2026, stiamo valutando le risorse”

Arriva la risposta della Circoscrizione 4 sull’annosa situazione di via Boselli, dove il prato tra i civici 1 e 5 continua a essere utilizzato come parcheggio improprio, con danni al verde pubblico e disagi per i residenti. A fare il punto è il presidente Alberto Re, intervenuto a seguito dell’interpellanza presentata dal capogruppo della Lega Carlo Emanuele Morando.

Il tema non è nuovo: il 13 marzo 2024 il Consiglio circoscrizionale aveva approvato all’unanimità la mozione che impegnava l’amministrazione a tracciare una striscia continua di limitazione della carreggiata e a installare una recinzione o altro arredo urbano per proteggere il manto erboso nel tratto di strada che parte da corso Monte Grappa.

A distanza di oltre un anno, però, nulla è cambiato. "Le auto continuano a salire sul prato, trasformandolo di fatto in un’area di sosta - spiega Morando -, mentre l’accesso ai cortili condominiali resta complicato, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso".

Re: “Progetto in fase di studio”

La realizzazione della recinzione è attualmente in fase di studio da parte dell’ufficio tecnico circoscrizionale. "L’orientamento sarebbe quello di optare per una staccionata in tubolari metallici, considerata più resistente e duratura rispetto ad altre soluzioni di arredo urbano" così il presidente.

Sul fronte delle tempistiche, però, la prospettiva non è immediata. L’intervento è previsto nel corso del 2026: probabilmente nella seconda metà dell’anno qualora la Circoscrizione decidesse di procedere con risorse proprie, oppure in tempi leggermente più rapidi se il Comune di Torino dovesse inserire l’opera nella propria programmazione.