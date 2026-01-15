Paper Street, ultimi giorni per iscriversi al corso di scrittura nelle case popolari

C’è tempo fino a domenica 18 gennaio per candidarsi a Paper Street, il corso gratuito di lettura e scrittura creativa rivolto a chi vive o frequenta le case popolari o, più in generale, a chi è interessato ai temi dell’abitare.

L’iniziativa è stata presentata in Circoscrizione 4, nel corso della riunione congiunta della IV e V Commissione consiliare, dal presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini.

Giunto alla seconda edizione, il progetto è promosso da Atc Piemonte Centrale in collaborazione con la società in-house Casa Atc Servizi e punta a valorizzare le storie e le voci dei quartieri popolari attraverso la scrittura.

Un percorso gratuito con Giuseppe Culicchia

Il corso, completamente gratuito, sarà condotto dallo scrittore torinese Giuseppe Culicchia, direttore del Circolo dei Lettori, e si svolgerà tra febbraio e giugno negli spazi delle Ogr Torino.

Saranno selezionati 12-15 partecipanti tramite avviso pubblico. Il percorso formativo prevede letture ad alta voce, tecniche di scrittura e esercizi di creatività, con un filo conduttore ben preciso: il tema dell’abitare, inteso come esperienza personale, sociale e culturale.

Non solo scrittura

Rispetto alla prima edizione, Paper Street si arricchisce di nuovi contenuti. Sono infatti previsti un incontro dedicato al mondo dell’editoria, realizzato in collaborazione con la casa editrice Buendia Books, e un confronto con un libraio indipendente, per approfondire il rapporto tra autori, libri e comunità.

“Paper Street ha un duplice obiettivo - ha spiegato Pedrini ricordando come Marcello Mastroianni abbia vissuto in una casa popolare a Campidoglio -, raccontare e valorizzare le tante storie legate all’edilizia sociale e, allo stesso tempo, offrire un’occasione di crescita e formazione che possa incidere positivamente sul percorso di vita, e anche di lavoro, dei partecipanti”.

Chi può partecipare e come iscriversi

Il corso è aperto a tutte le persone maggiorenni, residenti a Torino o nell’area metropolitana, preferibilmente in quartieri popolari, che abbiano una forte passione per la lettura e la scrittura.

Per candidarsi è necessario compilare il form online sul sito Atc entro il 18 gennaio, allegando un testo di massimo due pagine in cui ci si presenta e si spiega il motivo dell’interesse per il progetto.

Paper Street è un progetto di Atc Piemonte Centrale, realizzato con Casa Atc Servizi, l’associazione Paper Street Aps e la casa editrice Buendia Books, con il supporto tecnico delle Ogr Torino.