Laghetto e oasi di Piazza d’Armi: piccoli interventi ma i problemi restano

Un sopralluogo dei consiglieri Grazia Poggio Sartori (FdI, Circoscrizione 1) e Domenico Angelino (FdI, Circoscrizione 2) ha fatto il punto sulla situazione del laghetto e dell’oasi verde di piazza d’Armi, a seguito di denunce per degrado e criticità di sicurezza dell’area.

Secondo i consiglieri, autori di una prima segnalazione, qualcosa si sarebbe mosso negli ultimi tempi: è stata effettuata la derattizzazione e alcune sezioni della staccionata sono state messe in sicurezza.

Tuttavia, molto resta da fare: in diversi punti la staccionata in legno è mancante o traballante, creando rischi per la sicurezza dei frequentatori del parco e un evidente problema di decoro.

"Non bastano piccoli interventi spot - sottolineano Poggio Sartori e Angelino -, serve una manutenzione seria e costante per restituire dignità a uno dei parchi più frequentati della città. I cittadini meritano aree verdi pubbliche curate, sicure e accessibili".

I due consiglieri hanno annunciato che continueranno a vigilare e a presentare richieste di interventi, sollecitando gli uffici comunali a mantenere gli impegni presi e a garantire un parco finalmente sicuro e fruibile per tutti.