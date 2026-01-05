Piazza d’Armi, maxi derattizzazione per il laghetto: "Ma nessuna riqualificazione all'orizzonte"

Otto interventi straordinari contro i topi, ma nessuna riqualificazione in vista. E' la risposta dell’assessore al Verde, Francesco Tresso, all’interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Domenico Angelino, sullo stato di abbandono dell’area verde e del laghetto di piazza d’Armi. Una risposta che, da un lato, conferma l’attivazione di una derattizzazione potenziata, dall’altro chiarisce come non siano previsti interventi di riqualificazione né fondi dedicati nel breve periodo.

Nel dettaglio, l’assessore spiega che nella zona del laghetto è stato richiesto ad Amiat un intervento straordinario di derattizzazione consistente in otto trattamenti settimanali, in sostituzione dell’ordinario intervento mensile. Le operazioni sono iniziate il 24 settembre 2025 e terminate il 14 novembre 2025, proprio per rispondere alle segnalazioni sulla presenza costante di roditori.

Manutenzione ordinaria “continuativa”

Sul fronte della manutenzione generale, Tresso respinge l’idea di un’area completamente abbandonata. Il Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, di cui il laghetto fa parte, è infatti inserito in un appalto di manutenzione ordinaria che prevede cinque sfalci annuali, potature periodiche di arbusti e siepi e pulizia quotidiana dal lunedì al sabato con svuotamento dei cestini, rimozione delle foglie e pulizia di arredi, piazzole e caditoie.

Durante il periodo estivo, caratterizzato da eventi e manifestazioni, è inoltre previsto un passaggio straordinario anche la domenica. L’appalto comprende anche la pulizia meccanizzata settimanale di viali e marciapiedi, il lavaggio e l’igienizzazione quotidiana dei servizi igienici, la pulizia settimanale dell’area giochi e la disinfezione dell’area cani.

Nei mesi di febbraio, luglio e settembre sono stati effettuati interventi su panchine danneggiate e, nel mese di luglio, il ripristino parziale della staccionata nei pressi del laghetto.

Laghetto: gestione affidata a Iren

Per quanto riguarda lo specchio d’acqua, la gestione è affidata a Iren Smart Solution nell’ambito del progetto “EfficienTO”. La società effettua controlli periodici sul funzionamento dell’impianto di ricircolo e provvede alla rimozione dei rifiuti galleggianti, operando dall’esterno dell’invaso in considerazione del carattere naturalistico del laghetto.

Nessun piano di riqualificazione

È però sul futuro dell’area che arrivano le risposte più critiche. L’assessore conferma che non esistono attualmente piani di riqualificazione o valorizzazione, né risultano stanziati fondi o richieste di finanziamento per interventi strutturali.

Il Servizio Opere del Verde ha inserito l’istanza di riqualificazione nel proprio database delle manutenzioni straordinarie, ma - pur riconoscendo la necessità di un intervento - Tresso chiarisce che non sono in corso né previsti appalti di manutenzione straordinaria che consentano di agire in tempi brevi. L’ipotesi di riqualificazione potrà eventualmente essere valutata solo in fase di futura programmazione delle opere pubbliche.

Le criticità restano

Una risposta che arriva dopo le forti denunce politiche dei mesi scorsi. Angelino, insieme alla consigliera di Fdi della 1 Grazia Poggio Sartori, aveva parlato di un’“oasi urbana ostaggio del degrado”, segnalando acqua stagnante, rifiuti, staccionate pericolanti e presenza di topi, oltre ai rischi per la sicurezza di bambini e animali.

"Se la maxi derattizzazione rappresenta un primo segnale di attenzione sul fronte igienico-sanitario - così Angelino -, resta aperta la questione della messa in sicurezza e della riqualificazione complessiva di uno spazio che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere anche luogo educativo e naturalistico".