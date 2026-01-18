Sorrentino a Torino per “La Grazia”: “Siete stati gentili con me, altro che falsi e cortesi” [VIDEO]

"Una città unica come piace a me. Dove ci sono ancora le librerie, i negozi di dischi, bar meravigliosi. Una città a misura d'uomo che mi si confà perfettamente. E poi siete stati molto gentili con me. Il famoso detto 'Torinesi falsi e cortesi' io non l'ho riscontrato.”

Così Paolo Sorrentino al cinema Nazionale di via Pomba all’apertura della proiezione de “La Grazia”, l’undicesima fatica del regista partenopeo, girato in larga parte a Torino e Moncalieri.

Il suo breve intervento si è tenuto davanti a un pubblico costituito in gran parte da autorità. Al suo fianco Linda Messerklinger, attrice che interpreta il ruolo della graziata dal presidente della Repubblica fittizio Mariano De Santis, interpretato da Toni Servillo.

Saltato l’intervento in chiusura alla proiezione delle 18, dove ha partecipato anche il coro degli Alpini, i fan sono rimasti a bocca asciutta e con un po’ di delusione per non aver potuto vedere in carne e ossa l’autore della pellicola.

Arrivato direttamente da Bergamo Sorrentino è stato accolto da numerosi fan in cerca di selfie e fotografi. Ad attenderlo all’ingresso della Sala 1 anche un banchetto dell’associazione Luca Coscioni, ma il regista vincitore dell’Oscar con “La Grande Bellezza” ha fatto ingresso dal retro.