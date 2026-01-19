La Biblioraga cambia casa: a giugno sarà nel Parco di Villa Prever a Pinerolo

La Biblioraga di corso Piave cambia casa e nella seconda metà del 2026 si trasferirà nel Parco di Villa Prever a Pinerolo.

“Si trovava nell’attuale sede dagli anni Sessanta, era uno spazio troppo piccolo e in cui mancavano i bagni – racconta l’assessora Lia Bianco –. Al momento è più un contenitore di libri che un luogo in cui fare attività con i ragazzi. È vero che stiamo togliendo una biblioteca interna all’Istituto Comprensivo 1, ma stiamo la restituendo a tutto il territorio in maniera più utile, inoltre l’idea è anche quella di realizzare poi delle passeggiate didattiche”.

La nuova sede individuata dal Comune è il basso fabbricato del parco, triplicando gli spazi, si passa infatti da 100 mq a 300 mq: “Avevamo bisogno di una struttura che potesse integrare una proposta didattica di biblioteca che avesse un po’ di radici nella parte scientifica e sperimentale. A Villa Prever c’era uno spazio una volta usato temporaneamente come cucine dell’Istituto Prever e poi come Museo delle Scienze, poi spostato dentro la Villa”.

All’interno si troveranno ambienti pensati per le fasce 0-6, 6-10 e 10+ anni.

I lavori nel fabbricato sono iniziati durante l’estate scorsa e sono terminati a dicembre, costo circa 240 mila euro. Tra le novità un angolo di laboratori con lavandini, servizi con fasciatoi, un’agorà per l’ascolto delle letture animate e un parquet di legno per avere un ambiente più caldo: “Gli arredi per ora li abbiamo lasciati neutri perché magari sarà interessante coinvolgere i fruitori in futuro”. Per gli arredi sono stati spesi 70 mila euro di cui 15 mila della Fondazione Crt.

Per quanto riguarda invece la facciata sarà realizzata dall’artista Coco Cano con un intervento di arte pubblica partecipata. Per spiegare il progetto per invogliare questo passaggio di consegne tra generazioni è stato organizzato un incontro lo scorso 10 dicembre: “È stata un po’ una chiamata alle arti. Sono venuti diversi nonni con i loro nipotini. Il quartiere è un po’ anziano, mi piacerebbe che fossero i grandi a realizzare quell’opera per i più piccoli”.

La realizzazione del murale è prevista per maggio e l’inaugurazione della Biblioraga dovrebbe essere a metà metà giugno: “Per quanto riguarda gli spazi comunali di corso Piave, la nuova destinazione è ancora da definire” conclude l’assessora.