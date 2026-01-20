Cortocircuito a una cabina, illuminazione pubblica fuori servizio a Santa Rita

Disagi per l’illuminazione pubblica nel quartiere Santa Rita. A causa di un guasto a una cabina elettrica, verificatosi nella serata di lunedì 19 gennaio in seguito a un cortocircuito, diverse vie della zona resteranno senza luce a partire dalla serata odierna.

Il problema ha interessato una parte della rete di illuminazione pubblica e ha reso necessario l’intervento delle squadre tecniche di Iren Smart Solutions, società che gestisce il servizio per la Città di Torino. I tecnici sono intervenuti già dalla serata di ieri per avviare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino.

Secondo quanto comunicato, il ritorno alla normalità avverrà in modo progressivo, con l’obiettivo di riportare in servizio l’intera rete nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità del guasto.

Le vie interessate dal disservizio sono: via Guido Reni; via Castelgomberto (nel tratto compreso tra corso Cosenza e piazza Omero); corso Cosenza (tra via Tirreno e via Guido Reni); corso Correnti; strada del Barocchio; via Veglia; via Bruno Caccia; via Monte Novegno; via Tancredi Pozzi; via Tempio Pausania (interno 39).