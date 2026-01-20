Palazzo Madama e il MAO cercano un nuovo direttore: aperte le selezioni

Sono aperte le procedure di selezione, nell’ambito della Fondazione Torino Musei, per la Direzione del MAO Museo d’Arte Orientale e per quella di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, in considerazione della prossimità della scadenza degli attuali incarichi, prevista all’inizio del 2027.

Le selezioni, mediante Avviso pubblico, mirano a individuare candidature di elevato profilo, caratterizzate da comprovate competenze scientifiche, gestionali e manageriali, adeguate a operare all’interno di istituzioni culturali complesse e articolate, impegnate nella gestione di beni culturali di natura pubblica e nell’impiego di risorse pubbliche.

Gli incarichi delle nuove Direzioni avranno durata quadriennale, con decorrenza a partire dal 2027, secondo quanto previsto dagli avvisi di selezione. Le candidature saranno valutate da una Commissione di valutazione appositamente nominata. L’esito delle procedure selettive sarà reso pubblico attraverso i canali istituzionali della Fondazione. Le candidature dovranno pervenire complete dei documenti richiesti negli Avvisi, entro e non oltre le ore 12:00 ora italiana del giorno 30 marzo 2026.

Le figure incaricate della direzione del MAO e di Palazzo Madama saranno chiamate ad attuare le direttive del Consiglio Direttivo della Fondazione Torino Musei, operando nell’ambito di una innovativa e dinamica Pianificazione strategica, contribuendo alla sua concreta implementazione attraverso la definizione e l’attuazione della programmazione culturale, scientifica e gestionale dei Musei.

I ruoli di Direzione richiedono spiccate competenze scientifiche e curatoriali, unite e integrate a marcate capacità manageriali e capacità di operare all’interno di organizzazioni complesse. Alle figure individuate sarà affidata la responsabilità della gestione complessiva delle risorse assegnate e della loro valorizzazione secondo principi di efficienza, efficacia e sostenibilità, nonché la capacità di pianificazione culturale, di programmazione e controllo, di monitoraggio dei risultati, in coerenza con i principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.

Le Direzioni museali opereranno all’interno della struttura organizzativa a matrice della Fondazione, articolata in cinque linee culturali e sei aree funzionali a supporto. Tale modello richiede capacità di coordinamento, integrazione e governo dei processi, nonché una costante collaborazione intersettoriale, contribuendo allo sviluppo di una strategia unitaria e coerente per l’intero sistema museale civico.

Elemento qualificante degli incarichi è inoltre la capacità di garantire l’implementazione del Piano strategico verticale di ogni Museo, contribuendo alla sua integrazione nella pianificazione complessiva della Fondazione. Tale strumento definisce le linee di sviluppo culturale, scientifico, gestionale e organizzativo dei due Musei, in coerenza con le loro identità, con le caratteristiche delle collezioni e con il ruolo del MAO e di Palazzo Madama all’interno del sistema museale civico, nazionale e internazionale, rafforzandone il posizionamento e la capacità di operare in rete. Il Piano strategico verticale costituisce il riferimento per la programmazione annuale e pluriennale delle attività dei Musei e per la valutazione dei risultati.

La nuova Direzione è chiamata a promuovere un’ulteriore valorizzazione del MAO attraverso una programmazione scientifica ed espositiva capace di rafforzarne il posizionamento e il dialogo con il contesto territoriale, nazionale e internazionale. Per quanto riguarda Palazzo Madama, invece, dovrà tenere in considerazione le peculiarità dell’edificio e tutte le prossime fasi di intervento di riqualificazione della struttura museale.

Nel perseguimento delle proprie finalità, il MAO e Palazzo Madama assumono come riferimento il Codice deontologico dell’ICOM – International Council of Museums, che definisce gli standard minimi essenziali per garantire l’esistenza e il corretto funzionamento dei musei, nonché l’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei di cui al Decreto Ministeriale 10 maggio 2001.

Informazioni

L’avviso completo e tutte le informazioni sono disponibili sui siti https://www.fondazionetorinomusei.it https://www.palazzomadamatorino.it/it/ e https://www.maotorino.it/

Invio candidature complete dei documenti richiesti negli Avvisi entro e non oltre le ore 12:00 ora italiana del giorno 30 marzo 2026 alla casella di posta elettronica appositamente dedicata a ciascuna procedura:

bandodirezioneMAO@fondazionetorinomusei.it

bandodirezionePM@fondazionetorinomusei.it