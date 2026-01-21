Il Comune di Chivasso premiato alla 26esima edizione del Premio nazionale “La Città per il Verde"

Il Comune di Chivasso è tra i vincitori della 26esima edizione del Premio “La Città per il Verde”, storico riconoscimento nazionale dedicato alle migliori pratiche di valorizzazione, gestione e sviluppo del verde pubblico. Il progetto premiato è “Nuovi percorsi presso il Parco Fluviale del Sabiunè”, selezionato nella categoria Verde Urbano.

L’intervento ha previsto la realizzazione e il potenziamento di percorsi ciclopedonali integrati con nuove piantumazioni e opere di riqualificazione ambientale nell’area fluviale, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità del parco, incrementare la biodiversità e rafforzare il legame tra la città e il suo paesaggio naturale. Promosso dalla casa editrice Il Verde Editoriale — editore da oltre 40 anni della rivista tecnico-scientifica ACER — il Premio è assegnato ai Comuni italiani e ad altri soggetti pubblici e privati che si sono distinti per modelli di gestione innovativa del verde pubblico, sia in termini di nuove realizzazioni che di manutenzione e riqualificazione.

L’edizione 2026 valorizza le iniziative che interpretano il verde come fattore imprescindibile di benessere per i cittadini e leva essenziale per la tutela ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici, con focus dedicati a biodiversità, permeabilità dei suoli, gestione delle acque e spazi di socialità. In questo senso, il Premio si conferma anche come strumento di diffusione di buone pratiche e di confronto tra amministrazioni, enti e operatori del settore. Assieme a Chivasso, tra i soggetti premiati nelle altre sezioni, spiccano capoluoghi come Ferrara e Grosseto e l’Università degli Studi di Milano.

«Questo riconoscimento nazionale – ha commentato con soddisfazione il sindaco Claudio Castello - premia una visione che Chivasso porta avanti da anni: il verde non è un elemento accessorio, ma una vera infrastruttura sociale e ambientale. Il Parco del Sabiunè è un luogo identitario per la nostra comunità e investire sulla sua qualità significa investire sul benessere dei cittadini, sulla sostenibilità e sulla bellezza del nostro territorio».

«Il progetto del Sabiunè – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Fabrizio Debernardi - rappresenta un modello di intervento che unisce tutela ambientale, mobilità dolce e rigenerazione del paesaggio. Abbiamo lavorato per rendere l’area più accessibile, più sicura e più ricca dal punto di vista ecologico, con nuove piantumazioni e percorsi che valorizzano la naturalità del contesto fluviale. Questo premio conferma la qualità del lavoro svolto e ci incoraggia a proseguire su questa strada».

La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà il prossimo 20 febbraio a Milano, nell’ambito di Myplant & Garden, la principale fiera professionale italiana dedicata al florovivaismo, al garden e al paesaggio.