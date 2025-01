Al via oggi al tribunale di Ivrea l’udienza preliminare a carico di Omar Favaro accusato di maltrattamenti alla ex moglie.

Tutto aggiornato al 18 marzo

Nell’udienza di questa mattina la donna si e’ costituita parte civile Omar Favaro in passato è stato condannato in via definitiva insieme a Erika De Nardo per il duplice omicidio di Novi Ligure avvenuto nel febbraio 2001.

L’udienza è stata aggiornata al 18 marzo.