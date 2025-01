"Aiuto, mi hanno rubato l'Alfa Romeo", è caccia ai ladri tra Torino e Collegno

Da due giorni Mariano, 29 anni, è alla ricerca della sua Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde. Un'auto di colore grigia, con targa EZ829TX sparita nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio da largo Nicola Fabrizi (quartiere Parella).

Il furto

Mariano è tornato a casa intorno alle 23, parcheggiando l'auto tra i due sensi di marcia di via Fabrizi. A due passi dalla farmacia Santa Marta. "A mezzanotte e mezza, secondo quanto ci ha raccontato un residente della zona, l'auto era regolarmente al suo posto - racconta -. Il furto è avvenuto intorno alle 3, quando tramite app Unipolmove è arrivata una chiamata al telefono che avvisava di un problema al mezzo. Come se si fosse verificato un incidente".

L'ultimo segnale

Come ultimo indirizzo l'app ha segnalato il civico 17 di corso Sacco e Vanzetti, a ridosso di alcune aree agricole, industriali e dell'ex campo nomadi di strada della Berlia a Collegno. Il segnale che i ladri l'hanno rubata e portata fino a quel punto preciso, dove poi il gps è stato asportato per far perdere le tracce. "In quel punto il segnale è sparito - spiega Viviana, la madre -. Abbiamo allertato la polizia e alle 3.20 ci siamo recati sul posto". Ma dell'Alfa Romeo nessuna traccia.

Il giorno dopo la famiglia ha effettuato regolare denuncia ai carabinieri della stazione di corso Appio Claudio. "Chiunque la vedesse può chiamare al numero di telefono 333.5946674".