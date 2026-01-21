Da cabina del telefono a discarica a cielo aperto: "Rimuovete quella carcassa"

Un'altra cabina telefonica abbandonata, questa volta in via Val della Torre. Dopo le segnalazioni di numerosi residenti, il cittadino attivo Paolo Biccari si è fatto portavoce di una richiesta di rimozione della struttura situata di fronte al civico 79, ormai fuori servizio da tempo.

Nuova segnalazione

Secondo quanto denunciato, la cabina si è trasformata in un ricettacolo di rifiuti e in una vera e propria latrina a cielo aperto, con evidenti problemi di igiene e sicurezza per chi vive nella zona. Una situazione che, spiegano a Lucento, va avanti da mesi senza soluzioni definitive.

Il caso di via Val della Torre si inserisce in un quadro più ampio, già più volte raccontato: quello delle cabine telefoniche dismesse, rimaste sul territorio nonostante la loro totale inutilità. Strutture obsolete che, invece di essere rimosse, finiscono spesso per diventare punti di degrado, micro-discariche o luoghi di bivacco.

La situazione

Proprio a dicembre, il Comune di Torino ha annunciato di voler accelerare il processo di dismissione delle cabine ancora presenti in città. Attualmente sono 258 le strutture rimaste, di cui 120 già destinate alla rimozione. L’amministrazione ha avviato un confronto diretto con Tim per garantire il rispetto del cronoprogramma annunciato.

Secondo quanto riferito dall’assessorato alla Viabilità, i lavori dovrebbero concludersi entro l’estate del 2026. Un calendario che, però, non soddisfa del tutto i cittadini che convivono quotidianamente con strutture degradate sotto casa. Anche perché la dismissione definitiva è legata a un passaggio nazionale: l’avvio di una specifica iniziativa dell’Agcom, senza la quale non sarà possibile completare lo smantellamento.

Nel frattempo, è stata esclusa la possibilità di donare le cabine per progetti di riuso creativo, ipotesi sperimentata in passato ma oggi sospesa.