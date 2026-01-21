Portici di corso Vittorio, conclusi i lavori di pulizia e riqualificazione

Si avviano alla conclusione i lavori di riqualificazione e valorizzazione dei portici di corso Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più rappresentativi della città. Un intervento, promosso dalla Città di Torino, dall'assessorato al Commercio di Paolo Chiavarino, e coordinato in tutti gli aspetti tecnici e amministrativi dalla Fondazione Contrada, iniziato lo scorso ottobre con l'obiettivo di migliorare la qualità dello spazio pubblico, restituendo bellezza a un tratto storico del centro torinese.

Via i graffiti

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato la pulizia delle superfici, la rimozione dei graffiti e il recupero degli elementi architettonici, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio urbano e migliorare la fruibilità quotidiana dei portici da parte di cittadini e visitatori.

A sottolineare l’importanza dell’intervento sono la presidente del centro civico, Cristina Savio, e il coordinatore all’Urbanistica della Circoscrizione 1, Francesco Martinez, che parlano di un risultato significativo: “Si avviano alla conclusione i lavori di riqualificazione dei portici di corso Vittorio. Un ottimo lavoro e un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che restituisce decoro e valorizza uno dei tratti più importanti dei nostri portici”.

Nel 2026 piano di pulizia

Il cantiere, insieme a quello di piazza Vittorio Veneto, rappresenta anche un intervento anticipatore del più ampio piano cittadino di pulizia e rimozione dei graffiti, annunciato dal sindaco e previsto per il 2026. Un progetto che interesserà non solo il centro storico, ma anche gli altri quartieri della città, con l’obiettivo di migliorare la qualità esterna degli edifici pubblici e delle facciate private.