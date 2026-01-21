A Grugliasco torna Play On Board, la festa del gioco intelligente

Il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026 tornano a Grugliasco le giornate di Play On Board, la manifestazione dedicata al gioco intelligente organizzata dalla Pro Loco di Grugliasco attraverso il gruppo interno GrugliascoPlay.

Giunta alla sua sesta edizione, la rassegna riconferma come sede la Nave del Parco Culturale Le Serre, che per due giorni ospiterà una vera e propria festa del gioco e della socialità. Al centro dell’evento restano i giochi da tavolo, i giochi di ruolo e le escape room: pratiche ludiche capaci di creare incontro, condivisione e partecipazione, rivolte sia a chi già frequenta questo mondo sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta. “Play On Board è diventato negli anni un appuntamento stabile per la città e per il territorio” spiega Luca Parri di GrugliascoPlay.

“Continuare a investire su questo progetto significa rafforzare una comunità che si riconosce nel gioco come spazio culturale e sociale, con una rilevanza che va oltre i confini locali”. La formula dell’evento resta fedele all’idea di mettere il gioco al centro dell’esperienza, offrendo al pubblico un’ampia varietà di proposte immersive. “Anche nel 2026 vogliamo che chi partecipa possa vivere il gioco in tutte le sue forme” racconta Alessandro Licchetta di GrugliascoPlay.

“Dalla ludoteca con centinaia di titoli disponibili, alle sessioni di gioco di ruolo pensate appositamente per l’evento, fino alle escape room artigianali, tutto è costruito grazie a una rete di associazioni, editori e partner che condividono con noi la passione per il gioco e la sua diffusione”. Play On Board si inserisce nel più ampio calendario di iniziative curate dalla Pro Loco di Grugliasco presso La Nave del Parco Le Serre.

A sottolinearne il valore è anche la presidente Tiziana Pistelli: “Play On Board rappresenta un momento di divertimento collettivo, fondato sulla dimensione sociale del gioco. Portare avanti un’esperienza di questo tipo, aperta e inclusiva, è perfettamente in linea con l’idea di partecipazione e comunità che vogliamo promuovere”.