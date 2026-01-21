Domani gli Orti Generali di Torino condividono buone pratiche di rigenerazione urbana con DarkSky Hub

Giovedì 22 gennaio, dalle 18.30 alle 20.30, presso l’aula didattica CRAS di Bernezzo (via Alpi, 25) si terrà il terzo appuntamento del ciclo di incontri della comunità di pratica di DarkSky Hub. Protagonisti dell’incontro saranno alcuni membri di Orti Generali che racconteranno il percorso del progetto di orti comunitari urbani, nato dalla rigenerazione di un parco alla periferia sud di Mirafiori a Torino.

A seguire si terrà un momento di scambio e confronto tra i presenti e un piccolo aperitivo curato da Atelier Mal’Erba di Caraglio.

L’incontro è gratuito ed è gradita la prenotazione sulla pagina Eventbrite di Sideralis aps. L’appuntamento fa parte di un percorso curato da Noau | officina culturale, in collaborazione e sinergia con Sideralis APS e CRAS Bernezzo che punta a sostenere la formazione e l’attivazione attorno ai temi della tutela della biodiversità, con la creazione di una nuova comunità di interesse incentrata sul benessere ambientale e sociale. Per maggiori informazioni: enrico.t@noau.eu.