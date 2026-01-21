Storico Carnevale di Ivrea: tornano le Alzate degli Abbà

A Ivrea torna uno dei momenti più attesi del Carnevale, quello delle Alzate degli Abbà, quando i dieci piccoli priori della città escono dalle loro abitazioni per presentarsi alla folla festante. Questa antica cerimonia celebra i bambini scelti ogni anno per rappresentare le cinque parrocchie storiche della città: San Grato, San Maurizio, Sant’Ulderico, San Lorenzo e San Salvatore.

Le Alzate si svolgono nel pomeriggio della Terzultima e della Penultima domenica prima di Carnevale. Il corteo attraversa le vie della città: gli Aiutanti di Campo e il Generale accompagnano ogni Abbà mentre la folla applaude al suono dei tamburi. È un momento molto caro agli eporediesi, uno spettacolo che unisce storia e festa, accolto con entusiasmo dalla città e capace di coinvolgere grandi e piccini. Gli Aiutanti di Campo fanno uscire ciascun Abbà dall’abitazione, mostrando i bambini alla folla, mentre il Generale saluta militarmente e il Sostituto legge il verbale, firmato poi dall’Abbà, dai genitori, dal Generale e dai testimoni.

Nella prima alzata del 1° febbraio saranno protagonisti Celeste Bortolot per San Grato, Francesco Brucchietti per San Maurizio, Diletta Irma Pistoia per Sant’Ulderico, Nicolò Clemente per San Lorenzo e Matilda Caglioti per San Salvatore. La seconda alzata, prevista l’8 febbraio, vedrà protagonisti Viola Rossi per San Grato, Margherita Ganio per San Maurizio, Allegra Maria Bergantin per Sant’Ulderico, Lea Bessolo per San Lorenzo e Chiara Perotta per San Salvatore. Le cerimonie inizieranno alle 14:30 dalla Parrocchia di San Grato e proseguiranno poi nelle altre parrocchie, concludendosi alle 16:30 a San Salvatore.

A partire dal Giovedì Grasso, i bambini indosseranno i costumi rinascimentali, sfileranno a cavallo accompagnati da un palafreniere e, nella serata del Martedì Grasso, avranno l’onore di appiccare il fuoco agli Scarli nelle piazze delle proprie parrocchie, sancendo il loro ruolo di capi della festa.

La figura dell’Abbà è uno degli elementi più antichi e simbolici dello Storico Carnevale di Ivrea. Originariamente erano i giovani priori delle parrocchie, a capo delle Badie, gruppi popolari che raccoglievano la gioventù locale e regolavano il rito di passaggio alla maggiore età. Guidando i cortei carnevaleschi, rappresentavano gli ultimi epigoni dei “tutori del disordine”, figure centrali nella socializzazione della comunità urbana. Gli Abbà reggevano una picca con un pane, simbolo della loro autorevolezza. Tra Settecento e Ottocento le Badie scomparvero e il ruolo degli Abbà fu affidato ai bambini, che ancora oggi continuano a custodire questa storica tradizione.