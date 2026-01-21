Torna il Carlevè ‘d Turin 2026: Gianduja e Giacometta guidano le sfilate

Già partita la macchina organizzativa del Carlevè 'd Turin, Carnevale Cittadino 2026, organizzato dal Comitato Manifestazioni Torinesi con il coordinamento della A.T. Pro Loco Torino, la partecipazione degli Spettacoli Viaggianti dell'Agis Anesv e il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana e Città di Torino.

Sabato 24 Gennaio alle ore 15, partenza della sfilata inaugurale del Carlevè da piazza Palazzo di Città, con la partecipazione di Gianduja e Giacometta PLT (Beppe Lachello e Silvia Porino) accompagnati dalle Maschere di diverse località del Piemonte, le spettacolari Maschere Veneziane, Personaggi dell'Ami (Associazione Maschere Internazionali), la Cmt Street Band, le Majorettes di Torino Centro. Percorso: Piazza Palazzo di Città, Via Garibaldi, Piazza Castello, Via Roma, Piazza Carignano e ritorno. Dopo la sfilata, Messa di Carnevale in ricordo del Gianduja storico di Torino, Andrea Flamini dell'Associassion Piemonteisa e il suo successore Aldo Rocchietti March, nella chiesa Reale di San Lorenzo.

Domenica 1 Febbraio, alle ore 15, con partenza da Corso Regina Margherita, tradizionale sfilata del Carlevè' 'd Turin sul circuito del Parco della Pellerina (Corso Regina Margherita, Corso Lecce, Corso Appio Claudio) attorno al grande Luna Park del Carnevale, con la partecipazione delle Maschere dei Carnevale di altre località insieme a Gianduja e Giacometta PLT, Bande Musicali, Gruppi Majorettes, Gruppi in costume appiedati e una selezione di carri allegorici provenienti da altre località piemontesi. Il Luna Park della Pellerina, il piu' grande d'Italia con le sue oltre 100 attrazioni, sarà aperto fino all'8 marzo.

Sabato 14 Febbraio, alle ore 15, il Carlevè arriva alle "Porte di Torino", cittadella commerciale al fondo di Corso Gilio Cesare, dove Gianduja e Giacometta vanno a salutare i bambini e le famiglie di Torino Nord.

Domenica 15 Febbraio alle ore 10, Carnevale Eridaneo sul Po, promosso dall'Associazione Vie d'Acqua e dalle Società Remiere del Po, con ritrovo al Ponte Isabella presso il Circolo Marinai d'Italia, dove si uniranno i ciclisti in arrivo dal Parco delle Vallere. Gianduja e Giacometta del Carlevè 'd Turin e le Maschere Veneziane a bordo di una gondola veneziana e altre imbarcazioni navigheranno fino ai Murazzi dove convergeranno tutti i partecipanti a questa suggestiva versione del Carnevale sul fiume, per la festa finale.

Domenica 15 Febbraio, alle ore 15, sfilata in costume all'interno dei padiglioni del Luna Park del Carnevale della Pellerina e animazione equestre per i bambini.

Dal 15 febbraio all'8 marzo, Gianduja e Giacometta PLT andranno a rappresentare il Carlevè 'd Turin ai Carnevale di numerose località piemontesi e di altre regioni. Gianduja e Giacometta del Carlevè 'd Turin, (Beppe Lachello e Silvia Porino) nominati tre anni fa, con tutte le caratteristiche previste dalla tradizione, rappresentano mirabilmente le due Maschere e proseguendo l'opera del grande Gianduja della Associassion Piemonteisa, Andrea Flamini, sono anche Personaggi storici che si impegnano tutto l'anno, non solo a Carnevale, a portare avanti tradizioni e cultura locali, tant'è che accanto a loro si sta consolidando con l'aiuto di studiosi appassionati un seguito di Maschere e Personaggi storici dei Borghi cittadini della vecchia Capitale dell'Unità d'Italia, come il Brinteur e la Caterinetta, Monssu Po e Madama Doira, la Regina 'd Porta Palass, ecc. mentre armonie e danze d'epoca verranno interpretate da danzatori e le musiche originali di un vecchio organino di inizio 800.